Čaputova zaradi suma okužbe s koronavirusom v njenem kabinetu v samoizolaciji

Dunaj/Bratislava, 24. junija - Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je v samoizolaciji, saj se je v njenem kabinetu pri enem od zaposlenih pojavil sum okužbe s koronavirusom. Čeprav so predsednico in omenjenega zaposlenega danes že testirali na covid-19 in sta bila oba negativna, uvedeni preventivni ukrepi ostajajo v veljavi, testiranje pa bodo še ponovili.