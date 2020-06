Vlada danes zamenjala tri člane sveta planiškega zavoda

Ljubljana, 24. junija - Vlada je na današnji seji sklenila, da se v svetu javnega zavoda Zavod za šport RS Planica kot predstavniki ustanovitelja razrešijo Boro Štrumbelj, ki je bil doslej predsednik, Drago Banović in Klemen Žibert. Nadomestni člani do izteka mandata sveta, in sicer do 29. avgusta 2022, pa so Mojca Doupona, Bogdan Janša in Ignac Polajnar.