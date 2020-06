Hrvatice in Hrvati z video čestitkami ob slovenskem dnevu državnosti

Zagreb, 24. junija - Priljubljeni hrvaški smučar Ivica Kostelić, svetovno znani alpinist Stipe Božić ter pevski par Danijela Martinović in Petar Grašo so le nekateri izmed Hrvatic in Hrvatov, ki so v svojih video sporočilih voščili dan državnosti Sloveniji in njenim državljanom. Spot z video čestitkami je objavilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu na Facebooku.