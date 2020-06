Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 6.)

Ljubljana, 24. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da bo s četrtkom v Sloveniji spet obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in v javnem prometu. Med drugim so pisale tudi, da bosta s seznama epidemiološko varnih držav umaknjeni Črna gora in Luksemburg, na t. i. rdeči seznam pa bosta dodani Albanija in Portugalska.