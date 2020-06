Na OŠ Gustav Šilih z donacijo do novega otroškega igrala

Ljubljana, 25. junija - Na zadnji šolski dan so se učenci Osnovne šole (OŠ) Gustava Šiliha Maribor razveselili darilnega bona v vrednosti 18.000 evrov, ki ga bodo porabili za nakup novega igrala za zunanje igrišče. Nagrado, ki so jo prejeli v okviru ustvarjalnega natečaja Ustvarjalne kuharije, je podarilo podjetje Žito in Podravka Ljubljana.