Podaljšanje prijav za subvencioniranje zaposlovanja nekaterih brezposelnih

Ljubljana, 25. junija - Zavod RS za zaposlovanje je podaljšal javni povabili za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih, in sicer za spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020 do konca julija ter za spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic 2020 do 15. novembra. Delodajalci lahko ponudbe predložijo elektronsko, so sporočili z zavoda.