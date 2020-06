Ljubljana, 25. junija - Mestna uprava Mestne občine (MO) Maribor v petek zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala, zato uradnih ur za stranke ne bo. Prav tako ne bodo poslovali organi in samostojne službe mestne uprave MO Maribor in Skupna občinska uprava Maribor. Upravna enota, ki posluje v isti stavbi kot MO Maribor, bo poslovala nemoteno, so sporočili z občine.