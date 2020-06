V gospodarstvu veseli predvidenega podaljšanja čakanja na delo

Ljubljana, 24. junija - Predstavniki delodajalcev pozdravljajo predlog novele tretjega protikoronskega zakona, ki ga je danes potrdila vlada. Posebej jih veseli podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo doma vsaj do konca julija. "To je dobra novica za delodajalce, ki so še vedno v resni stiski, kar se tiče naročil in obsega dela," ocenjujejo v GZS.