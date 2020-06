Na Balkanu epidemiološke razmere vse slabše, Slovenija s seznama varnih držav umika Črno goro

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana/Zagreb/Bruselj, 24. junija - Razmere glede pandemije covida-19 so v balkanskih državah vse slabše, danes so tam zabeležili tudi po več sto novih primerov okužbe. Slovenija je zato s seznama epidemiološko varnih držav umaknila Črno goro, Hrvaška pa uvaja 14-dnevno obvezno samoizolacijo za potnike iz BiH, Kosova, Severne Makedonije in Srbije.