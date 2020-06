Vlada s predlogom novele za izboljšanje položaja vojakov po 45. letu

Ljubljana, 24. junija - Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o obrambi in ga bo poslala v prvo obravnavo v DZ, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Predlog za vojake s specialističnimi znanji predvideva možnost podaljšanja pogodb o zaposlitvi tudi po 45. letu starosti in poenostavlja njihovo prezaposlitev v drug državni organ.