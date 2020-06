Odpoklic akumulatorskih škarij za travo in grmičevje

Ljubljana, 24. junija - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo akumulatorske vrtne škarje za travo in grmičevje Ferrex, ki jih dobavlja Mogatec. Akumulatorske škarje niso varne za uporabo, saj lahko ob vstavitvi baterije v posameznih primerih pride do samodejne vključitve in predstavlja možnost poškodbe.