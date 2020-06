Sviz od Kustečeve pričakuje seznanitev z modeli izvedbe pouka v prihodnjem šolskem letu

Ljubljana, 24. junija - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ministrico za izobraževanje Simono Kustec poziva, naj jih kot reprezentativno organizacijo učiteljev seznani z rešitvami za izvedbo pouka v prihodnjem šolskem letu, ki jih pripravljajo. Zanima jih tudi, kateri učitelji sodelujejo pri pripravi teh rešitev in kako so jih izbrali.