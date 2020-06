Svoboda izražanja po oceni Amnesty International Slovenije postaja ogrožena

Ljubljana, 24. junija - V Amnesty International Slovenije (AIS) ocenjujejo, da svoboda mirnega zbiranja z namenom protesta in svoboda izražanja v Sloveniji postajata ogroženi. Kot so zapisali, o tem priča več potez oblasti v zadnjih tednih, vključno s policijskim popisovanjem, ustavljanjem domnevno namenjenih na proteste ter omejevanjem dostopa do Trga republike.