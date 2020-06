Kosovski predsednik Thaci obtožen vojnih zločinov

Haag, 24. junija - Tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu je vložilo obtožnico proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju, poročajo tuje tiskovne agencije. Thacija in še devet drugih, med njim je Kadri Veseli, tožilstvo bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v konfliktu na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja.