V Tolminskih koritih zaključili večletno urejanje infrastrukture

Tolmin, 24. junija - V Tolminskih koritih so danes simbolično obeležili odprtje parkirišč in nove pešpoti iz parkirišča Štrklepce pred vasjo Zatolmin v Tolminska korita. Dogodek je bil hkrati zaključek 15-letnega paketa načrtnega in sistematičnega vlaganja v urejanje poti in preostale infrastrukture na območju Tolminskih korit.