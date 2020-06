Newyorški maraton odpovedan

New York, 24. junija - Organizatorji newyorškega maratona, po nastopajočih najbolj številčnega maratona na svetu, so danes odpovedali prireditev zavoljo pandemije novega koronavirusa. Tekaška prireditev bi morala biti na sporedu 1. novembra, a so jo zaradi pomislekov glede zagotavljanja varnosti in zdravja tekmovalcev ter ostalih tekačev odpovedali.