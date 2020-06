Razstava na mostu v Dravogradu del čezmejnega projekta Gradimo mostove

Dravograd, 25. junija - Na starem mostu čez reko Dravo v Dravogradu, ki so ga pred leti obnovili in uredili za pešce in kolesarje, bodo ob 17. uri odprli razstavo fotografij del umetnikov Srečka Frühaufa iz Dravograda in Helmuta Blažeja iz Šmihela nad Pliberkom. Razstava je del čezmejnega projekta, odprtja se bo udeležil tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser.