Italija: 28 migrantov, rešenih ob obali Libije, okuženih s koronavirusom

Rim, 24. junija - Potem ko je reševalna ladja nemške humanitarne organizacije Sea-Watch pred dnevi ob obali Libije rešila 209 migrantov, so v torek opravljeni testi pokazali, da jih je 28 okuženih z novim koronavirusom. Rešeni migranti so sicer že ves čas v karanteni na trajektu v pristanišču na jugu Sicilije in se niso nikoli dejansko izkrcali.