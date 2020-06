Novogoriški mestni svet potrdil rebalans proračuna

Nova Gorica, 24. junija - Novogoriški mestni svetniki so na današnji seji z 21 glasovi za in štirimi proti sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Zaradi posledic epidemije koronavirusa se za slabih 3,5 milijona evrov na 35 milijonov evrov zmanjšujejo načrtovani prihodki, prav tako se zmanjšujejo tudi načrtovani odhodki, in sicer s 44,3 na 41,2 milijona evrov.