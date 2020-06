Eurostat: V evropskih državah marca in aprila 140.000 več smrti kot običajno

Luxembourg, 25. junija - V 21 evropskih državah je bilo marca in aprila, ko je bila v razmahu epidemija covida-19, 140.000 več smrti kot v povprečju v enakem obdobju med letoma 2016 in 2019. Najhuje je bila prizadeta starostna skupina starejših od 70 let. Med njimi je bilo več moških kot žensk, v novem poročilu ugotavlja evropski statistični urad Eurostat.