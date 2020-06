Najboljši posamezniki Lige NLB so Šarac, Ferlin in Kete

Ljubljana, 24. junija - Kljub predčasnemu zaključku letošnjega tekmovanja v Ligi NLB, je Rokometna zveza Slovenije (RZS) s pomočjo trenerjev sodelujočih moštev poskrbela, da so tudi letos dobili priznanja najboljši posamezniki sezone 2019/20. To so postali Josip Šarac, Klemen Ferlin (oba RK Celje Pivovarna Laško) in Andraž Kete (MRK Krka).