Z novim koronavirusom v Kopru okuženi trije dijaki, še 13 oseb v karanteni

Koper, 24. junija - V Kopru so v ponedeljek oz. torek potrdili prisotnost virusa covida-19 pri treh dijakih. Prvi se je najverjetneje okužil v Srbiji, od njega sta se okužila še ostala dijaka. Vsi trije so bili tudi na več zabavah, je pojasnil Boris Kopilovič iz NIJZ Koper. Zaenkrat so za 13 oseb, s katerimi so okuženi imeli tesne stike, odredili karanteno.