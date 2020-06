V državah Balkana na stotine novih okužb s koronavirusom

Beograd/Skopje/Bukarešta/Sofija/Sarajevo, 24. junija - V Romuniji so v minulih 24 urah potrdili 321 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, v Bolgariji je po današnjih podatkih na novo okuženih 130, v Srbiji po zadnjih podatkih 143 in v Severni Makedoniji 136, v BiH pa 88. Epidemiologi opozarjajo, da so razmere v regiji zaskrbljujoče, saj število novih okužb povsod narašča.