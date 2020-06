Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Celje

Do preklica so v bolnišnici dovoljeni le obiski bolnikov, ki so hospitalizirani sedem dni ali več, omejitev sedmih dni hospitalizacije pa ne velja za obiske porodnic in hospitaliziranih otrok. Pri porodnicah so dovoljeni samo obiski očetov novorojenčkov, pri otrocih pa le obiski staršev oziroma skrbnikov. Obisk kritično bolnih bolnikov je možen zgolj po dogovoru z odgovornim zdravnikom. Bolnike lahko dnevno obišče ena odrasla oseba, ki mora imeti negativno epidemiološko anamnezo, obisk pa lahko traja največ 15 minut. Obvezna je tudi uporaba zaščitne maske, ki jo morajo obiskovalci nositi ves čas obiska. Vstop v bolnišnico brez zaščitne maske ni dovoljen. Urnik obiskov sicer ostaja enak, še sporočajo iz Splošne bolnišnice Celje.