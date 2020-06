Kolesarstvo pred velikimi izzivi za prihodnost

Ljubljana, 24. junija - V sodelovanju STAkluba in Zavoda za športno pravo SportLex je danes potekal spletni pogovor o izzivih in priložnostih kolesarstva v in po koronski krizi. Sodelujoči v pogovoru so izpostavili predvsem zahtevno obdobje, ki je pred kolesarstvom v upanju, da to obdobje ne bo pustilo nepopravljivih dolgoročnih posledic.