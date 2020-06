Hrvaška poostrila ukrepe za potnike iz BiH, Kosova, Severne Makedonije in Srbije

Zagreb, 24. junija - Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes potrdil, da bodo morali od polnoči vsi potniki iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije in Srbije, ki želijo vstopiti na Hrvaško, v 14-dnevno samoizolacijo. Ukrep ne velja za potnike v tranzitu. Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah zabeležili 22 novih okužb s koronavirusom.