Pesnik Ervin Fritz praznuje 80 let

Ljubljana, 27. junija - Pesnik in gledališki ustvarjalec Ervin Fritz je danes dopolnil 80 let. Kot je za STA povedal Fritz, ki je lani "za razigranost pesniškega jezika in za prispevek k slovenski literaturi in umetnosti" prejel zlatnik poezije za življenjsko delo, še vedno ustvarja. "Delam oz. pišem še vedno tako, kot sem pri 20., 40. ali 60. letih," je pojasnil.