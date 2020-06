Dunajsko letališče v znižanje pristojbin

Dunaj, 24. junija - Dunajsko letališče bo letalske prevoznike po globalni pandemiji covida-19 privabljalo tudi z znižanjem letaliških pristojbin. Letos namerava pristojbine za pristanke povsem črtati, kar naj bi ga stalo od 10 do 15 milijonov evrov. Turistični delavci ukrep pozdravljajo, okoljevarstveniki pa so do njega kritični.