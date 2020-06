Na simpoziju SAZU za spravo tudi med živimi in ne le med mrtvimi

Ljubljana, 24. junija - Sodelujoči na današnjem simpoziju Slovenska sprava, ki jo je SAZU priredil ob 30. obletnici spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja, so poudarili pomen, ki ga ima sprava za narod. Ta je bila vsaj formalno dosežena le z mrtvimi. Še vedno pa ni dosežena sprava med živimi, so izpostavili.