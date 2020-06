Ob začetku poletnih počitnic NIJZ opominja tudi na upoštevanje higienskih ukrepov

Ljubljana, 25. junija - V Sloveniji se začenjajo počitnice in dopusti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opominjajo, da je treba pomisliti tudi na zdravje in varnost, saj je novi koronavirus še vedno prisoten v populaciji. Zato opominjajo na upoštevanje higienskih ukrepov, kot so umivanje rok, higiena kašlja in medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra.