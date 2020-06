Prek tisoč evropskih poslancev poziva k ustavitvi izraelskega načrta priključitve

London, 24. junija - Več kot tisoč poslancev iz 25 evropskih držav je v danes objavljenem pismu pozvalo svoje voditelje, naj posredujejo in ustavijo izraelski načrt priključitve delov Zahodnega brega. Izraelska vlada namerava ta postopek začeti že prihodnji teden. A kot svari pismo, bo to usodno za obet miru med Izraelci in Palestinci.