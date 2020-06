V torek nove okužbe v petih občinah po državi

Ljubljana, 24. junija - V torek so nove primere okužb z novim koronavirusom potrdili v petih občinah po Sloveniji, in sicer tri v Kopru ter po eno v Ljubljani, Velenju, Ljubnem in Šentjerneju. Prvi primer sploh so odkrili v občini Šentjernej, tako da je zdaj v državi skupaj 156 občin s po najmanj enim potrjenim primerom.