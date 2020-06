V Sloveniji na področju preventive uporabe drog še vedno preveč neučinkovitih pristopov

Ljubljana, 24. junija - Inštitut za raziskave in razvoj Utrip je danes v Ljubljani predstavil neuradni slovenski prevod Mednarodnih preventivnih standardov na področju uporabe drog. Kot so pri tem opozorili na inštitutu, je v Sloveniji na področju preventive še vedno preveč neučinkovitih ali celo škodljivih pristopov in praks.