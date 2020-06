V Zagorju ob Savi z novim projektom za vključujoče in povezano Zasavje

Zagorje ob Savi, 28. junija - Varstveno delovni center Zagorje ob Savi želi z novim evropskim projektom Gradimo vključujoče in povezano Zasavje uporabnike centra in ostalih ranljivih skupin opolnomočiti za vključevanje v družbo. Projekt vodijo vodi skupaj z Društvom športa in dejavnosti za prosti čas Sinergija ter več kot 10 zasavskimi organizacijami.