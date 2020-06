Mladostniki v Sloveniji po uporabi konoplje presegajo mednarodno povprečje

Ljubljana, 26. junija - Danes je mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Na NIJZ so ob tem opozorili na rezultate mednarodne raziskave, v kateri se Slovenija po razširjenosti uporabe konoplje med 15-letniki uvršča v sam vrh. Poudarili so pomen preventivnih aktivnosti in ukrepov za zmanjševanje dostopnosti droge.