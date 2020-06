Slovenija in Črna gora z memorandumom za opozarjanje pred poplavljanjem Save

Ljubljana, 24. junija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je z veleposlanikom Črne gore Vujico Lazovićem podpisal memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Gre za pomemben prispevek k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save, so zapisali na okoljskem ministrstvu.