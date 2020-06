Nujna medicinska pomoč ZD Šentjur od julija dostopna preko dispečerske službe in številke 112

Šentjur, 25. junija - Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma (ZD) Šentjur se bo s 1. julijem vključila v dispečersko službo zdravstva Slovenije, ki je delo začela leta 2018 v Ljubljani in Mariboru. Od vključitve bo obveščanje in aktivacija ekip nujne medicinske pomoči potekala preko dispečerske službe in enotne številke 112.