Na Reki okužena oseba po vrnitvi iz Slovenije

Zagreb/Reka, 24. junija - Štab civilne zaščite primorsko-goranske županije je danes potrdil, da imajo na območju županije še eno okuženo osebo z novim koronavirusom. Potrdili so, da gre za osebo z Reke, ki se je vrnila iz Slovenije. Ima milejše simptome in je doma na zdravljenju v samoizolaciji, so še sporočili.