Pripadniki SV v tujini pred praznikom poročali premierju

Ljubljana, 24. junija - Pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah so danes pred dnevom državnosti preko videokonference poročali premierju Janezu Janši. Ob tem je načelnik Generalštaba SV, brigadir Robert Glavaš poudaril, kako dobro slovenski vojaki opravljajo svoje delo v tujini in da so vedno znova deležni pohval.