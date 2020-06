Celje, 24. junija - Za nogometaša slovenskega prvoligaša Celja Žana Benedičiča se je sezona 2020 predčasno končala, so prek družbenih omrežij sporočili iz celjskega kluba. Benedičič je utrpel poškodbo desnega kolena in že opravil artroskopijo, ki ga bo od nogometnih igrišč oddaljila za mesec dni in pol.