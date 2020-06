V Srbiji izredne razmere v 20 mestih in občinah zaradi poplav

Zagreb/Beograd, 24. junija - Zaradi poplav, ki so jih povzročile obilne padavine, so v 20 mestih in občinah v Srbiji razglasili izredne razmere. Evakuirali so 275 oseb, pogrešajo pa zakonca iz kraja Studenice, je danes povedal vodja sektorja za izredne razmere Predrag Marić. Dodal je, da se na vseh kriznih točkah stanje umirja ter da bodo začeli ocenjevati škodo.