Cigler Kralj o univerzalnem dohodku: Ukrepi morajo imeti določen namen

Ljubljana, 24. junija - Minister za delo Janez Cigler Kralj predloga LMŠ za trimesečni univerzalni dohodek ne pozna, sklepa pa, da gre bolj kot za univerzalni dohodek za draginjski dodatek. Kot je ocenil, sta vlada in ministrstvo doslej že pripravila številne veliko bolj konkretno usmerjene in uspešne ukrepe. "Ukrepi morajo biti ciljani in imeti določen namen," je dejal.