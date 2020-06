Pahor za Ognjišče: Demokracijo je treba varovati

Ljubljana, 24. junija - Predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za Radio Ognjišče med drugim spregovoril o nizkem zaupanju v politične institucije. Opozoril je, da bi to lahko zdrsnilo "pod kritično mejo, kar bo kdo razumel kot klic k avtokraciji mimo demokratičnih institucij". "To se preprosto ne sme zgoditi," je dejal in pozval k varovanju demokracije.