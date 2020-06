V Avstraliji prva žrtev covida-19 po več kot mesecu dni

Sydney, 24. junija - Iz Avstralije poročajo o prvi žrtvi covida-19 po več kot mesecu dni. Smrtni primer so zabeležili v zvezni državi Viktorija, kjer so danes potrdili 20 novih primerov okužbe. Tamkajšnje oblasti so zaradi porasta števila okužb za pomoč zaprosile vojsko in druge zvezne države.