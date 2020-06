Vozil z več kot tremi promili alkohola v krvi in brez vozniškega dovoljenja

Celje, 24. junija - Policisti so v torek v Slovenskih Konjicah obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil z več kot tremi promili alkohola v krvi in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznika so pridržali do streznitve in mu zasegli vozilo. Vinjeno voznico pa so obravnavali tudi v Ravnah na Koroškem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.