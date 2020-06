Sindikat v primeru odpuščanja zaradi karantene zažugal s sodiščem

Ljubljana, 24. junija - V primeru, da bodo delodajalci zaposlenim, ki bodo zaradi obiska tujine v Sloveniji v 14-dnevni karanteni, podali redne ali izredne odpovedi delovnih razmerij, bi Sindikat obrti in podjetništva Slovenije lahko te odpovedi spodbijal pred sodiščem, so sporočili iz sindikata. Za to se bodo odločali, če bodo zaznali kršitve pravic delavcev.