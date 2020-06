Tokio, 24. junija - V japonski prestolnici Tokio so danes potrdili 55 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okužb od 5. maja. V sosednji prefekturi Saitama so potrdili 12 novih okužb, kar je prav tako največ od maja, so sporočile lokalne oblasti.