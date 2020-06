Policija med iskanjem pogrešanega 41-letnika v reki Savi našla truplo neznanega moškega

Ljubljana, 24. junija - V torek so organizirali iskalno akcijo, v kateri so iskali 41-letnika, ki je na začetku meseca na območju Črnuč sam šel v reko Savo, nato pa ga je odnesel močan tok. Med iskalno akcijo so v reki našli moško truplo, za katero pa trenutno identiteta še ni znana, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.