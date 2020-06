Azijske borze sredi tedna neenotne

New York/Tokio, 24. junija - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Vlagatelji so še naprej razdvojeni med upanjem v skorajšnje okrevanje svetovnega gospodarstva ter zaskrbljenostjo pred drugim valom okužb z novim koronavirusom. Na Kitajskem in v Hongkongu je dodatno obseg trgovanja skromen, ker bodo borze v četrtek zaradi praznika zaprte.