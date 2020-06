Američani v torek volili strankarske kandidate v treh zveznih državah

New York, 24. junija - Strankarske predsedniške kandidate so v ZDA v torek volili v New Yorku in Kentuckyju, čeprav je že vse odločeno in jasno, da se bosta, razen v primeru višje sile, novembra na volitvah pomerila republikanec Donald Trump in demokrat Joe Biden. Rezultati ne bodo znani še najmanj kakšen teden.